Вайсфельд: в КХЛ хотят доиграть сезон, но не в олимпийскую паузу. Как это представляют?

Бывший арбитр и генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд о возможном проведении плей-ин для определения участников Кубка Гагарина.
«Думаю, эта идея не нравится никому. Вопрос в том, что большинство клубов высказалось против того, чтобы играть в олимпийскую паузу. А в этом случае вариантов-то немного остаётся.
На мой взгляд, вопрос стоит так: надо хоть как-то спасти регулярный чемпионат. Откровенно говоря, КХЛ сейчас находится в очень затруднительном положении. В этой ситуации просто нет справедливого решения. В любом случае кто-то пострадает. И как лига будет выходить из этого положения… Посмотрим.
Если сразу же заканчивать регулярку и начинать плей-офф, тоже будет много недовольных? У некоторых команд по 8-10 не доигранных матчей. Они, конечно, будут недовольны. Не думаю, что «Автомобилист», например, окажется счастлив. Но клубы тоже занимают интересную позицию: с одной стороны, они хотят доиграть до конца, с другой, отказываются выступать в олимпийскую паузу. Как они себе это представляют? Я не понимаю», — приводит слова Вайсфельда «Рейтинг букмекеров».
- 18 января 2022
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