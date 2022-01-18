«О таком мечтаешь в детстве». Форвард «Виннипега» — об игре против Александра Овечкина

Нападающий «Виннипег Джетс» Коул Перфетти поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Вашингтон Кэпиталз» и игре против капитана «столичных» Александра Овечкина.
«Каково будет сыграть против Овечкина? Это, конечно, безумие. В его дебютном сезоне мне было 3-4 года. Забавно, что я следил за ним всю жизнь, а теперь буду против него играть. Это что-то особенное, о таком мечтаешь в детстве, всегда хочется быть на одном льду с таким парнем, как он.
В детстве я был просто помешан на хоккее, был хоккейным ботаником, постоянно смотрел за Овечкиным, Кросби — всеми, кто примерно в то время появился в лиге. Будет очень круто быть с ним на одном льду, сыграть против него сегодня», — приводит слова 20-летнего Перфетти официальная страница «Виннипега» в «Твиттере».
Напомним, матч между «Джетс» и «Кэпиталз» запланирован на ночь с 18 на 19 января. Старт — в 03:00 мск.
- 18 января 2022
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