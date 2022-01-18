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Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин продолжит карьеру в клубе ВХЛ-Б «Чебоксары»

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин продолжит карьеру в клубе ВХЛ-Б «Чебоксары»
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«Чебоксары» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» объявили о подписании контракта с нападающим Михаилом Анисиным.

Для участия в матчах первенства ВХЛ-Б 33-летнему форварду осталось лишь пройти углублённое медицинское обследование.

Михаил Анисин — воспитанник школы «Крылья Советов» (Москва). Он является обладателем Кубка Гагарина 2012 года в составе московского «Динамо», лучшим снайпером того розыгрыша (16 шайб в плей-офф). Кроме того, он был участником Матча звёзд КХЛ.

За игровую карьеру выступал в различных клубах КХЛ: в «Сибири», «Северстали», «Витязе», московском «Динамо», «Сочи», «Нефтехимике», новокузнецком «Металлурге».

В прошлом сезоне Михаил Анисин играл за ХК «Ижсталь» в ВХЛ-А и в чемпионате Словакии по хоккею.

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