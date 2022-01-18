«Виннипег» вызвал голкипера Бердина в основу перед матчем с «Вашингтоном»

Российский голкипер «Виннипег Джетс» Михаил Бердин вызван из состава «такси» в основу «реактивных», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
В ночь с 18 на 19 января «Виннипег» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Старт — в 03:00 мск.
Напомним, российский вратарь в начале 2021 года заключил двухлетнее соглашение с «Виннипегом» на общую сумму $ 1,5 млн ($ 750 тыс. за сезон). Действие контракта начинается с сезона-2021/2022, при этом в сезоне-2022/2023 соглашение будет односторонним.
В текущем сезоне Бердин провёл 16 матчей в АХЛ, отразив 89,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,58.
В прошедшем сезоне голкипер провёл 14 матчей в КХЛ за СКА, выиграв в шести из них, отражая 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,51. Затем он отправился в АХЛ, сыграв 30 матчей за «Манитобу», одержав 13 побед, пропуская в среднем 2,89 шайбы за игру и отбивая 89,7% бросков.
Бердин был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ в 2016 году в шестом раунде под общим 157-м номером.
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