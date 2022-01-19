Каспарайтис, игравший с Ягром: хочу, чтобы Овечкин обогнал не только Яромира, но и Гретцки

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» после овертайма со счётом 4:3, поделился мыслями о капитане «столичных» Александре Овечкине.
«Круто, что Саша Овечкин так мчится к мировым рекордам. Я играл в одной команде с Яромиром Ягром в «Питтсбурге» и «Рейнджерс». Мне приятно то, что сейчас делает Овечкин. Я хочу, чтобы он обогнал не только Ягра, но и Уэйна Гретцки. Главное, чтобы всё было без травм. Думаю, Саша обязательно обгонит Яромира, а затем я хочу, чтобы он обогнал и Уэйна. Конечно, это должно случиться. Это два великих форварда», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин провёл 40 матчей, в которых забросил 27 шайб и сделал 28 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ 36-летний Овечкин принял участие в 1237 матчах, в которых записал в свой актив 757 голов и 618 результативных передач. Он отстаёт от Яромира Ягра на 9 шайб.
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