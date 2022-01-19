Овечкин обогнал Модано и занял единоличное 24-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2. В составе столичного клуба отличился российский форвард Александр Овечкин. Россиянин набрал 1375 очков в 1237 играх и обошёл в списке бомбардиров Майка Модано, на счету которого 1374 очка в 1499 матчах. Теперь Овечкин занимает единоличное 24-е место в истории НХЛ по этому показателю.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 40 матчах, в которых записал в свой актив 27 голов и сделал 28 результативных передач при коэффициенте полезности +15.