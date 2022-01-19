«Каролина» разгромила «Бостон», на счету Свечникова гол и результативная передача

В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали гости со счётом 7:1.



В составе победителей забивали российский нападающий Андрей Свечников, дважды отметился заброшенными шайбами Еспери Котканиеми, Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Дерек Степан и Джейккоб Славин. У хозяев заброшенной шайбой отметился Патрис Бержерон. Также у Свечникова одна результативная передача.



Этот гол стал 13-м для Свечникова в текущем сезоне. Он провёл 33 матча, в которых ещё и отметился 16 результативными передачами. Всего у форварда в НХЛ 238 игр, 72 заброшенные шайбы и 97 передач на гол партнёрам.