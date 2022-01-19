«Каролина» разгромила «Бостон», на счету Свечникова гол и результативная передача
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В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали гости со счётом 7:1.
В составе победителей забивали российский нападающий Андрей Свечников, дважды отметился заброшенными шайбами Еспери Котканиеми, Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Дерек Степан и Джейккоб Славин. У хозяев заброшенной шайбой отметился Патрис Бержерон. Также у Свечникова одна результативная передача.
Этот гол стал 13-м для Свечникова в текущем сезоне. Он провёл 33 матча, в которых ещё и отметился 16 результативными передачами. Всего у форварда в НХЛ 238 игр, 72 заброшенные шайбы и 97 передач на гол партнёрам.
НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 7
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Терявяйнен (Славин, Деанджело) – 03:44' (5x5) 0:2 Котканиеми (Свечников, Нидеррайтер) – 06:03' (5x5) 1:2 Бержерон (Пастрняк, Макэвой) – 11:13' (5x4) 1:3 Котканиеми (Славин, Степан) – 11:26' (5x5) 1:4 Джарвис – 16:01' (5x5) 1:5 Степан (Мартинук) – 16:57' (5x5) 1:6 Славин (Деанджело, Терявяйнен) – 43:05' (5x4) 1:7 Свечников (Ахо, Деанджело) – 47:48' (5x4)
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