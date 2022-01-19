Овечкин показал второй результат в карьере по очкам, набранных в 40 матчах в сезоне НХЛ

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

В этом матче 27-й заброшенной шайбой в нынешнем сезоне отметился капитан столичной команды Александр Овечкин. 36-летний нападающий вышел на чистое первое место в бомбардирской гонке НХЛ – на счету Александра 55 (27+28) очков в 40 матчах. Второе место с 54 очками (26+28) занимает Драйзайтль.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, российский форвард показал второй результат в карьере по очкам, набранных в 40 матчах в сезоне. Только однажды Александр за аналогичное количество матчей смог отметиться большим количеством результативных действий. Это произошло в сезоне-2009/2010, когда он набрал 64 (30+34) очка на этом отрезке сезона.