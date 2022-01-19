Драка Хары и Макьюэна. Видео

На стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Основное время матча завершилось вничью – 3:3. По буллитам победу одержали гости.

В середине третьего периода защитник «Айлендерс» Здено Хара и нападающий «Филадельфии» Зак Макьюэн сошлись в драке, победителем из которой вышел 44-летний игрок гостей.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

Напомним, 18 января Здено Хара провёл свой 1636-й матч в рамках НХЛ и вышел на 10-е место в истории лиги по данному показателю, обойдя Скотта Стивенса, на счету которого 1635 игр.

В текущем регулярном чемпионате Хара принял участие в 29 встречах, отдав в них две голевые передачи.