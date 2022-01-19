Главный тренер «Детройта» Блэшилл: Наместников — умный игрок, и это всё объясняет

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал игру российского нападающего Владислава Наместникова.



«В первую очередь я вам скажу, что Наместников в этом сезоне играет очень хорошо. Я уверенно поставил Владди в это звено, потому что он продолжает помогать команде быть успешной. Он умный игрок, и это всё объясняет. Он умеет делать на льду много разнообразных вещей. Он пасует, он бросает, идёт на ворота, весьма надёжен в обороне. Я уверен, что это звено продолжит хорошо работать. И я вижу, что Наместников помогает прогрессировать тому же молодому Рэймонду, который в этом сезоне совершает прорыв», – цитирует Блэшилла официальная русская версия сайта НХЛ.

Наместников в этом сезоне набрал 20 (11+9) очков в 40 матчах.