«Тампа» смогла заявить только четверых защитников на матч с «Лос-Анджелесом»

Сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт 36-я минута, «Тампа» ведёт в счёте 3:2 (1:0, 2:2).

Гости смогли заявить на игру только четверых защитников – это Михаил Сергачёв, Райан Макдона, Кэл Фут и Виктор Хедман.



Напомним, перед матчем «Лайтнинг» занимали второе место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков в 40 играх. Однако если «Тампе» удастся набрать хотя бы одно очко, она выйдет на первое место в своей конференции.



Следующий матч «Лайтнинг» проведут 22 января в гостях с «Анахайм Дакс», а 23-го – с «Сан-Хосе Шаркс».