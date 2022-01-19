Голкипер «Айлендерс» Варламов сделал суперсейв, остановив шайбу на линии ворот. Видео

Сегодня, 19 января, в Филадельфии (США) «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после серии буллитов.

Менее чем за минуту до конца второго периода российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил суперсейв, остановив шайбу на линии ворот.

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Всего по ходу матча россиянин отразил 31 бросок, а также ни разу не пропустил в девяти бросках послематчевой серии буллитов.

Эта встреча стала для Семёна 11-й в текущем сезоне, и пока он ни разу не отстоял на ноль.

Сейчас команда из Нью-Йорка занимает 13-е место в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка после 32 игр.