Реакция главного тренера «Тампы» Купера на гол его команды в меньшинстве

Сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт 55-я минута, «Тампа» ведёт в счёте – 4:3 (1:0, 2:3, 1:0).
На 35-й минуте Мэтью Жозеф в меньшинстве собрал вокруг себя четверых хоккеистов «Кингз» и отдал передачу на Пьер-Эдуара Белльмара, который реализовал выход один в ноль. Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер отреагировал на этот гол с усмешкой.
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Напомним, ранее в этом же периоде за одно большинство «Тампа» пропустила после грубой ошибки Михаила Сергачёва и забросила благодаря голу Никиты Кучерова.
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