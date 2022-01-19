Гол+пас Кучерова помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес» и выйти на первое место на Востоке

Сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Лайтнинг» со счётом 6:4 (1:0, 2:3, 3:1).
В составе победителей дубль оформил Виктор Хедман, также отличились Никита Кучеров, Пьер-Эдуар Белльмар, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос. Помимо гола, Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Защитник гостей Михаил Сергачёв допустил результативную ошибку, из-за которой его команда пропустила в большинстве. За «Кингз» забросили Блейк Лизотт, Алекс Иафалло, Артур Калиев и Филлип Дано.
Напомним, на этот матч «Тампа» смогла заявить только четверых защитников.
Отметим, что по ходу второго периода обе команды смогли отличиться при игре в меньшинстве.
Благодаря этой победе «Тампа» набрала 59 очков после 41 матча и возглавила таблицу Восточной конференции.
- 19 января 2022
-
10:30
-
10:05
-
09:48
-
09:38
-
09:16
-
09:07
-
09:00
-
08:57
-
08:42
-
08:38
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:48
-
06:47
-
06:45
-
06:42
-
06:35
-
06:30
-
06:26
-
06:16
-
06:02
-
05:48
-
04:39
-
04:31
-
04:15
-
03:52
-
02:52
- 18 января 2022
-
23:56
-
23:22
-
22:37
-
22:07
-
22:05
-
21:56
-
21:43