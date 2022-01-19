Гол+пас Кучерова помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес» и выйти на первое место на Востоке

Сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Лайтнинг» со счётом 6:4 (1:0, 2:3, 3:1).



В составе победителей дубль оформил Виктор Хедман, также отличились Никита Кучеров, Пьер-Эдуар Белльмар, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос. Помимо гола, Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Защитник гостей Михаил Сергачёв допустил результативную ошибку, из-за которой его команда пропустила в большинстве. За «Кингз» забросили Блейк Лизотт, Алекс Иафалло, Артур Калиев и Филлип Дано.

Напомним, на этот матч «Тампа» смогла заявить только четверых защитников.

Отметим, что по ходу второго периода обе команды смогли отличиться при игре в меньшинстве.



Благодаря этой победе «Тампа» набрала 59 очков после 41 матча и возглавила таблицу Восточной конференции.