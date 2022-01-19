Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол+пас Кучерова помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес» и выйти на первое место на Востоке

Гол+пас Кучерова помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес» и выйти на первое место на Востоке
Комментарии

Сегодня, 19 января, в Лос-Анджелесе (США) на арене «Стэйплс-центр» «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Лайтнинг» со счётом 6:4 (1:0, 2:3, 3:1).

В составе победителей дубль оформил Виктор Хедман, также отличились Никита Кучеров, Пьер-Эдуар Белльмар, Мэтью Жозеф и Стивен Стэмкос. Помимо гола, Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Защитник гостей Михаил Сергачёв допустил результативную ошибку, из-за которой его команда пропустила в большинстве. За «Кингз» забросили Блейк Лизотт, Алекс Иафалло, Артур Калиев и Филлип Дано.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман – 13:17' (5x5)   1:1 Лизотт – 28:52' (5x5)   2:1 Иафалло – 31:44' (4x5)   2:2 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 33:03' (5x4)   2:3 Белльмар (Жозеф) – 34:40' (4x5)   3:3 Калиев (Дурзи, Купари) – 36:06' (5x4)   3:4 Хедман (Кучеров, Пойнт) – 50:43' (5x5)   3:5 Жозеф (Макдона, Сергачёв) – 55:20' (5x5)   3:6 Стэмкос (Киллорн) – 57:18' (en)   4:6 Дано (Арвидссон) – 59:05' (5x5)

Напомним, на этот матч «Тампа» смогла заявить только четверых защитников.

Отметим, что по ходу второго периода обе команды смогли отличиться при игре в меньшинстве.

Благодаря этой победе «Тампа» набрала 59 очков после 41 матча и возглавила таблицу Восточной конференции.

Новость по теме
Кучеров реализовал большинство «Тампы», сравняв счёт в матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022