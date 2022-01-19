«Адмирал» продлил контракт с Шулаком

Хоккейный клуб «Адмирал» продлил контракт с защитником Либором Шулаком. Соглашение с хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2023 года.



«Либор яркий игрок и лидер. Очень здорово, что нам удалось договориться. В таком развитии событий были заинтересованы обе стороны, что особенно приятно – Либору нравится город и команда, которая прогрессирует. Шулак как ключевой игрок и капитан вносит в это большой вклад, можно сказать, на следующий сезон в составе у нас есть franchise player, будем вести селекцию соответствующим образом», – цитирует спортивного директора «Адмирала» Вадима Аверкина официальный сайт клуба.



Защитник выступает за «Адмирал» с 2021 года. Он не пропустил ни одной игры с начала сезона, набрав 26 очков в 49 матчах. На его счету восемь заброшенных шайб и 18 результативных передач.