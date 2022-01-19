«Адмирал» продлил контракт с Шулаком

Хоккейный клуб «Адмирал» продлил контракт с защитником Либором Шулаком. Соглашение с хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2023 года.
«Либор яркий игрок и лидер. Очень здорово, что нам удалось договориться. В таком развитии событий были заинтересованы обе стороны, что особенно приятно – Либору нравится город и команда, которая прогрессирует. Шулак как ключевой игрок и капитан вносит в это большой вклад, можно сказать, на следующий сезон в составе у нас есть franchise player, будем вести селекцию соответствующим образом», – цитирует спортивного директора «Адмирала» Вадима Аверкина официальный сайт клуба.
Защитник выступает за «Адмирал» с 2021 года. Он не пропустил ни одной игры с начала сезона, набрав 26 очков в 49 матчах. На его счету восемь заброшенных шайб и 18 результативных передач.
- 19 января 2022
-
10:30
-
10:05
-
09:48
-
09:38
-
09:16
-
09:07
-
09:00
-
08:57
-
08:42
-
08:38
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:48
-
06:47
-
06:45
-
06:42
-
06:35
-
06:30
-
06:26
-
06:16
-
06:02
-
05:48
-
04:39
-
04:31
-
04:15
-
03:52
-
02:52
- 18 января 2022
-
23:56
-
23:22
-
22:37
-
22:07
-
22:05
-
21:56
-
21:43