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Какие личные награды получит Овечкин по итогам сезона НХЛ?

Какие личные награды получит Овечкин по итогам сезона НХЛ?
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Сегодня, 19 января, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

В этой встрече российский форвард Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 27-й в нынешнем розыгрыше НХЛ. Благодаря этому голу Овечкин вышел на первое место в списках снайперов и бомбардиров текущего сезона НХЛ.

На счету 36-летнего Овечкина 55 очков в первых 40 матчах сезона. Он забросил 27 шайб и отдал 28 результативных передач.

«Чемпионат» предлагает участие в опросе: «Какие личные награды получит Овечкин по итогам сезона НХЛ?»

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