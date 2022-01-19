Варламов: у меня была хорошая тактика на серию буллитов, и в итоге всё отлично сработало
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов прокомментировал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, а также рассказал о продолжительной буллитной серии, где после девяти бросков каждой из команд победили «Айлендерс» со счётом 1:0.
«Да уж, давно я не был в такой ситуации. Сегодня был очень напряжённый момент, слишком много буллитов… Но я рад, что мы в итоге победили.
Как мне показалось, пару раз удача была на моей стороне. Соперник не попадал в ворота. Но у меня была довольно хорошая тактика на серию буллитов, и в итоге всё отлично сработало», – цитирует Варламова официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, по итогам матча команда из Нью-Йорка одержала победу со счётом 4:3 (Б).
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