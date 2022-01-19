Лавиолетт — о положении «Вашингтона» в таблице: мы не должны быть там, где сейчас
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3, ОТ).
«Мы работали над тем, что нам нужно проявлять больше воли в матчах. Наблюдали за происходящим, оценивали ситуацию, и она не осталась без нашего внимания. Очень приятно было получить эту победу. Да, на это ушло какое-то время. И мы не должны быть там, где находимся сейчас. Поэтому очень важно взять сейчас два очка и работать дальше, улучшая свою игру», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, победу столичной команде принёс гол Тома Уилсона в овертайме. Форвард отличился с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова.
Новость по темеКакие личные награды получит Овечкин по итогам сезона НХЛ?
Комментарии
- 19 января 2022
-
15:40
-
14:59
-
13:45
-
13:36
-
13:02
-
12:53
-
12:12
-
12:00
-
11:08
-
10:30
-
10:05
-
09:48
-
09:38
-
09:16
-
09:07
-
09:00
-
08:57
-
08:42
-
08:38
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:48
-
06:47
-
06:45
-
06:42
-
06:35
-
06:30
-
06:26
-
06:16
-
06:02
-
05:48
-
04:39
-
04:31
-
04:15
Партнерский контент