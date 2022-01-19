Лавиолетт — о положении «Вашингтона» в таблице: мы не должны быть там, где сейчас

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3, ОТ).



«Мы работали над тем, что нам нужно проявлять больше воли в матчах. Наблюдали за происходящим, оценивали ситуацию, и она не осталась без нашего внимания. Очень приятно было получить эту победу. Да, на это ушло какое-то время. И мы не должны быть там, где находимся сейчас. Поэтому очень важно взять сейчас два очка и работать дальше, улучшая свою игру», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, победу столичной команде принёс гол Тома Уилсона в овертайме. Форвард отличился с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова.