В «Барысе» высказались резко против плей-ин и досрочного завершения сезона в КХЛ

Президент «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал возможные варианты продолжения сезона КХЛ. Он считает неправильным проводить дополнительный турнир за места в плей-офф Континентальной хоккейной лиги — плей-ин, как и досрочно завершать регулярный чемпионат.



«Я думаю, что это неправильно. Есть спортивный принцип, мы ждём результатов, чего скажет лига. Мы готовы играть в олимпийскую паузу, у нас один игрок уехал в сборную — Томаш Юрчо. Как лига решит, так и будет», — приводит слова президента «Барыса» ТАСС.



Кроме того, Иванищев прокомментировал слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича, на совещании руководителей клубов с лигой предложившего завершить регулярный чемпионат, а в плей-офф должны попадать команды с учётом проведённых 45 матчей.

«Мы уже больше матчей сыграли, и отнимать очки тоже неправильно. Надо доигрывать матчи», — добавил Иванищев.

Ранее свои позиции по поводу возобновления чемпионата высказали минское «Динамо», «Ак Барс», «Витязь» и «Нефтехимик».