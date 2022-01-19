В «Барысе» высказались резко против плей-ин и досрочного завершения сезона в КХЛ

Президент «Барыса» Борис Иванищев прокомментировал возможные варианты продолжения сезона КХЛ. Он считает неправильным проводить дополнительный турнир за места в плей-офф Континентальной хоккейной лиги — плей-ин, как и досрочно завершать регулярный чемпионат.
«Я думаю, что это неправильно. Есть спортивный принцип, мы ждём результатов, чего скажет лига. Мы готовы играть в олимпийскую паузу, у нас один игрок уехал в сборную — Томаш Юрчо. Как лига решит, так и будет», — приводит слова президента «Барыса» ТАСС.
Кроме того, Иванищев прокомментировал слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича, на совещании руководителей клубов с лигой предложившего завершить регулярный чемпионат, а в плей-офф должны попадать команды с учётом проведённых 45 матчей.
«Мы уже больше матчей сыграли, и отнимать очки тоже неправильно. Надо доигрывать матчи», — добавил Иванищев.
Ранее свои позиции по поводу возобновления чемпионата высказали минское «Динамо», «Ак Барс», «Витязь» и «Нефтехимик».
- 19 января 2022
-
16:23
-
15:40
-
14:59
-
13:45
-
13:36
-
13:02
-
12:53
-
12:12
-
12:00
-
11:08
-
10:30
-
10:05
-
09:48
-
09:38
-
09:16
-
09:07
-
09:00
-
08:57
-
08:42
-
08:38
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:48
-
06:47
-
06:45
-
06:42
-
06:35
-
06:30
-
06:26
-
06:16
-
06:02
-
05:48
-
04:39
-
04:31