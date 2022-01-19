Наставник «Вашингтона» — об игре Протаса: потрясающе! Иногда мы забываем, как он молод

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после победной встречи с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ) прокомментировал игру белорусского нападающего Алексея Протаса. Хоккеист «столичных», проведя на площадке 13.36, забросил шайбу, заработал показатель полезности "+1" и был признан второй звездой.



«Потрясающе! Не только его гол, но и его трудовая этика тоже. Иногда мы забываем, насколько он молод», — приводит слова главного тренера телеграм-канал «Белорусский хоккей».

Напомним, в ночь с 18 на 19 января Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

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