Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова могут дисквалифицировать за удар в колено Элерса

Защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова могут дисквалифицировать за удар в колено Элерса
Комментарии

Департамент безопасности игроков НХЛ изучит эпизод матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс», сообщается на официальной странице NHL Player Safety в «Твиттере».

Департаменту предстоит разобраться с моментом, когда защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов нанёс грубый удар в колено нападающему «Виннипега» Николаю Элерсу. Россиянин может получить штраф или дисквалификацию.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

30-летний Орлов в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+17».

Новость по теме
Макинтайр: Овечкин получил чит-код для рекорда Гретцки. Или он играет на сложности «легко»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022