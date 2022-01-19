Защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова могут дисквалифицировать за удар в колено Элерса

Департамент безопасности игроков НХЛ изучит эпизод матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс», сообщается на официальной странице NHL Player Safety в «Твиттере».

Департаменту предстоит разобраться с моментом, когда защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов нанёс грубый удар в колено нападающему «Виннипега» Николаю Элерсу. Россиянин может получить штраф или дисквалификацию.



Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.



30-летний Орлов в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых набрал 19 (4+15) очков при показателе полезности «+17».