«Овечкин — единорог». Журналист Winnipeg Free Press поделился эмоциями от игры Александра

Обозреватель Winnipeg Free Press Майк Макинтайр поделился эмоциями от игры российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Одно дело, если бы Ови был игроком периметра, парнем, который никогда не занимался грязной работой, но Овечкин — полная противоположность. Он настоящий мощный форвард, который любит использовать свои данные и демонстрировать превосходство. При росте 192 см и весе 108 кг он отлично катается, а также проявляет стойкость, когда дело доходит до серьёзной боли.



Именно поэтому, пока мы сидим здесь и сейчас, я уже готов объявить его лучшим чистым снайпером в истории хоккея, даже если цифры говорят нам, что ему ещё предстоит пройти немаленькую дистанцию. Дело в том, что Гретцки (и другие крупные звёзды его эпохи) выиграли от совершенно другого стиля, о котором мы вспоминаем каждый раз, когда телевизионная сеть показывает «классическую» игру.

Худощавые вратари, выглядящие так, будто к их ногам приклеена пара каталогов Sears (крупная компания в Америке, прославившаяся крупными, объёмными каталогами. Покупатели заказывали по ним товары, что стало одним из нововведений компании. — Прим. «Чемпионата»), редко падали и регулярно пропускали шайбы после таких бросков, которые даже не считаются голевыми шансами в сегодняшней НХЛ, наполненной большей скоростью и мастерством, чем когда-либо прежде.



Тот факт, что Овечкин забил на 266 голов больше, чем следующий лучший бомбардир с момента его вступления в лигу (Сидни Кросби. — Прим. «Чемпионата»), показывает, насколько он особенный. Он — единорог», — приводит слова Макинтайра Winnipeg Free Press.