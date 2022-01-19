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«Стратегия объединит сообщество как никогда». ИИХФ разработает новый план развития хоккея

«Стратегия объединит сообщество как никогда». ИИХФ разработает новый план развития хоккея
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ИИХФ на официальном сайте объявила о том, что скоро приступит к разработке нового стратегического плана развития хоккея.

«В феврале 2022 года ИИХФ предпримет первые шаги в разработке нового стратегического плана развития мирового хоккея.

Чтобы найти новые и инновационные способы обслуживания болельщиков и 82 национальных ассоциаций-членов, создать всеобъемлющий план действий по развитию хоккея и оставаться впереди постоянно меняющегося спортивного ландшафта, ИИХФ предпринимает первые шаги по созданию новой структуры для решения этих и других задач в хоккее.

Заинтересованным сторонам по всему миру, включая представителей национальных федераций, клубов, лиг и игроков, будет предложено внести свой вклад через онлайн-опрос, полученный по электронной почте. У болельщиков тоже будет возможность поделиться идеями через опрос на сайте.

В ноябре прошлого года во время первого заседания совета ИИХФ новое руководство обязалось разработать стратегический план на 2022-2026 годы, который будет создан в сотрудничестве с национальными ассоциациями-членами. Стратегия объединит мировое хоккейное сообщество как никогда ранее. Концепция и разработка плана дадут ИИХФ, всем её членам и заинтересованным сторонам возможность совместно сосредоточиться на том, что важно для спорта в будущем», – говорится в сообщении.

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