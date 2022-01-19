Яковлев ответил на вопрос, готов ли быть капитаном сборной России по хоккею на Олимпиаде

Защитник сборной России Егор Яковлев прокомментировал ситуацию с коронавирусом в команде перед Олимпийскими играми-2022 в Пекине.



«Сейчас такая ситуация в мире и стране, что привыкли ко всему. Это раньше казалось дико и непросто. Приехали, сначала один ПЦР-тест сдали, сейчас — другой. Можно перемещаться по базе, тренироваться. Сейчас неизвестность со всеми ограничениями где-то присутствует.



Конечно, в сборной много кандидатов, все ребята в равных условиях. У всех есть шанс попасть в окончательный состав, присутствует нервозность. Я в хорошем состоянии, до отъезда тренировался в Магнитогорске. Первый лёд неплохой, интенсивный. Готов ли быть капитаном? Пока разговоров не было. Как решат, так и будет», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Новость по теме Ковальчук рассказал, как проходит подготовка сборной России по хоккею к Олимпиаде — 2022