Фетисов: жалко, что Александр Овечкин не доедет до Олимпиады-2022 вместе со сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о том, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин не поедет на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Жалко, что Александр Овечкин не доедет до Пекина вместе с нашей сборной. Александр готовился к этому вызову и этой возможности. Я с ним катался летом и видел его настрой на успешное выступление.



Сожаление вызывает именно решение Национальной хоккейной лиги. Хочу пожелать Александру, чтобы он осуществил все намеченные цели, которые он поставил перед собой на этот год», — приводит слова Фетисова «РИА Спорт Новости».

Напомним, ранее НХЛ запретила игрокам ехать на Олимпийские игры в Пекин из-за ситуации с коронавирусом.