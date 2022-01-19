The Athletic объяснил проблемы «Вашингтона» с большинством. Клуб — один из худших в сезоне

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир ответил на вопрос болельщика о проблемах «Вашингтон Кэпиталз» с большинством. «Столичные» являются одной из худших команд по этому показателю в текущем сезоне.

«Считаете ли вы, что игра в большинстве становится лучше, когда возвращается полноценная первая бригада? Я действительно в ужасе от этого, потому что я не уверен, что кто-то сможет обновить бригаду. По-прежнему очень предсказуемо, что Кузнецов будет единственным, кто доставит шайбу, Овечкин — единственным, кто будет бросать, а Оши будет бросать только в том случае, если Овечкин не открыт уже в течение 45 секунд или более.



Разве проблема не является систематической, когда каждый пытается делать то, что у него получается лучше всего, но никто не признаёт, что, возможно, ему нужно делать что-то ещё, чтобы это сработало? То есть Бекстрём/Кузнецов/Джон Карлсон пасуют первыми в 95% случаев, Овечкин/Оши бросают первыми в 95% случаев (если шайба вообще сможет дойти до этих двоих). Просто не могу свыкнуться с тем, насколько безжизненной и вялой является их игра в большинства», — написал болельщик.



«Я понимаю твоё разочарование. Ты не одинок, очевидно.



Пара мыслей:

1. Всегда есть некоторое нежелание ломать что-то или вносить существенные изменения. Я понимаю это. Овечкин — всегда лучший. Бекстрём — лидер франшизы по ассистам в большинстве. В прошлом сезоне Оши стал вторым в НХЛ по количеству голов в большинстве. Кузнецов и Карлсон также показывают неплохую игру. Мне кажется, что попытки исправления всегда несли именно локальный характер. Это не похоже на ответ. Во всяком случае, отныне не похоже.

2. Личности имеют значение! Есть бригады большинства, которые основаны на бросках, цель которых состоит в том, чтобы доставить шайбу до ворот, создать хаос и выиграть подборы. И есть бригады, основанные на личностях — такие, как «Кэпиталз». Они полагаются на звёздных игроков, которые делают то, что делают звёзды. Первый вариант больше связан с базовым подходом к игре и менее подвержен сбоям из-за травм и/или отсутствия игроков в связи с COVID-19. Однако они могут подавить вторых.

Если вы ищете луч надежды — игра в большинстве выглядит немного более опасной с тех пор, как Бекстрём вернулся. Фактически он отдал три результативные передачи в большинстве в своих первых шести матчах сезона.



Я не знаю наверняка, что может стать решением. Однако если бы это было легко исправить, это, вероятно, уже было бы исправлено», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.