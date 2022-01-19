НХЛ объявила новые даты более 100 матчей, отменённых из-за COVID. Сезон завершится в срок

Национальная хоккейная лига сегодня на официальном сайте объявила об обновлении расписания сезона-2021/2022. Благодаря новому расписанию все 32 команды смогут завершить регулярный чемпионат с 82 матчами к первоначальной дате окончания сезона — 29 апреля.
Обновлённый график включает:
— Новые даты для 98 матчей, которые были перенесены за двухмесячный период с 18 ноября 2021 года по 18 января 2022 года;
— Изменение дат 23 других встреч, чтобы не пересекаться с новыми датами отложенных;
— 95 матчей запланированы на 16-дневный период с 7 по 22 февраля, который ранее был предназначен для паузы, связанной с участием игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Встречи запланированы на все 16 дат, в том числе 10 — на 17 февраля.
«Мы глубоко благодарны нашим болельщикам за их поддержку и понимание в это непростое время, а также нашим клубам, Ассоциации игроков НХЛ и самим хоккеистам за их сотрудничество в беспрецедентно сложном переносе расписания», — сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
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