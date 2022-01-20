Михеев открыл счёт в матче с «Рейнджерс», забросив шестую шайбу в сезоне за «Торонто»

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт 1-й период, в счёте ведут гости – 2:0.

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте – в результате удачной работы на чужом пятаке отличился 27-летний российский нападающий «Торонто» Илья Михеев. Ему ассистировал шведский форвард Пьер Энгвалль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Торонто».

В текущем сезоне Михеев проводит свой восьмой матч за «Торонто», на его счету теперь шесть заброшенных шайб и одна результативная передача при коэффициенте полезности «+2» и двух минутах штрафного времени.