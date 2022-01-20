Михеев открыл счёт в матче с «Рейнджерс», забросив шестую шайбу в сезоне за «Торонто»
Поделиться
В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Идёт 1-й период, в счёте ведут гости – 2:0.
Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте – в результате удачной работы на чужом пятаке отличился 27-летний российский нападающий «Торонто» Илья Михеев. Ему ассистировал шведский форвард Пьер Энгвалль.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Торонто».
В текущем сезоне Михеев проводит свой восьмой матч за «Торонто», на его счету теперь шесть заброшенных шайб и одна результативная передача при коэффициенте полезности «+2» и двух минутах штрафного времени.
Комментарии
- 20 января 2022
-
04:34
-
04:06
-
02:32
- 19 января 2022
-
23:57
-
23:45
-
23:37
-
23:22
-
22:48
-
22:24
-
21:31
-
20:48
-
20:21
-
20:00
-
19:54
-
19:44
-
19:31
-
19:06
-
18:47
-
18:16
-
17:56
-
17:37
-
17:16
-
16:49
-
16:23
-
15:40
-
14:59
-
13:45
-
13:36
-
13:02
-
12:53
-
12:12
-
12:00
-
11:08
-
10:30
-
10:05
Партнерский контент