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Алексей Протас: в Беларуси каждый ребёнок знает Овечкина

Алексей Протас: в Беларуси каждый ребёнок знает Овечкина
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Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас поделился впечатлениями от игры капитана«Кэпиталз» Александра Овечкина и рассказал о его популярности у себя на родине.

«Ты чувствуешь его энергию. Видишь, как он готовится к матчам, что делает на льду. Он — лидер, один из лучших снайперов лиги. И когда Овечкин выходит на лед, это что-то нереальное.

У нас в Беларуси каждый ребенок знает Овечкина. Когда рос я, то больше смотрел на Евгения Малкина. Потому что у нас похожие габариты, и я следил за этим парнем. Но, конечно, нельзя было не следить за «Вашингтон Кэпиталз» и Овечкиным. Эта команда в нашей стране — одна из самых известных», — цитирует Алексея Протаса русская версия официального сайта НХЛ.

Алексей Протас дебютировал в НХЛ в ноябре 2021 года.

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