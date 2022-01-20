Гол Михеева не помог «Торонто» обыграть «Рейнджерс». У Панарина две голевые передачи

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.



Открыли счёт гости благодаря голу российского нападающего Ильи Михеева на 3-й минуте. Через минуту Митчелл Марнер удвоил преимущество своей команды. На 13-й же минуте Райан Ривз отыграл одну шайбу. Но через 5 минут гости вновь забили – теперь отметился заброшенной шайбой Майкл Бантинг. На 23-й минуте Ривз оформляет дубль. А на 38-й Адам Фокс вовсе сравнивает счёт после результативной передачи российского нападающего Артемия Панарина. После хозяев было не остановить. В ворота гостей забивали после: Райан Строум (вновь передача Панарина), Крис Крайдер и снова Фокс.



Игорь Шестёркин совершил 35 сейвов.