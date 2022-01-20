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Гол Михеева не помог «Торонто» обыграть «Рейнджерс». У Панарина две голевые передачи

Гол Михеева не помог «Торонто» обыграть «Рейнджерс». У Панарина две голевые передачи
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.

Открыли счёт гости благодаря голу российского нападающего Ильи Михеева на 3-й минуте. Через минуту Митчелл Марнер удвоил преимущество своей команды. На 13-й же минуте Райан Ривз отыграл одну шайбу. Но через 5 минут гости вновь забили – теперь отметился заброшенной шайбой Майкл Бантинг. На 23-й минуте Ривз оформляет дубль. А на 38-й Адам Фокс вовсе сравнивает счёт после результативной передачи российского нападающего Артемия Панарина. После хозяев было не остановить. В ворота гостей забивали после: Райан Строум (вновь передача Панарина), Крис Крайдер и снова Фокс.

Игорь Шестёркин совершил 35 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Михеев (Энгвалль) – 02:44' (5x5)   0:2 Марнер (Нюландер, Таварес) – 03:30' (5x4)   1:2 Ривз (Маккегг, Фокс) – 12:52' (5x5)   1:3 Бантинг (Мэттьюс, Марнер) – 17:50' (5x5)   2:3 Ривз (Миллер, Труба) – 22:58' (5x5)   3:3 Фокс (Строум, Панарин) – 37:49' (5x5)   4:3 Строум (Линдгрен, Панарин) – 50:50' (5x5)   5:3 Крайдер (Труба, Зибанеджад) – 55:33' (5x5)   6:3 Фокс (Зибанеджад) – 57:36' (en)
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