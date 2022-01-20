Райан Ривз оформил первый дубль за 9 лет. У него было ноль голов в 32 матчах сезона
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Сегодня, 20 января, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.
В составе хозяев дубль оформил Райан Ривз – это его первый дубль с апреля 2013-го, когда он дважды забил «Сент-Луис Блюз».
Также эти голы стали для Ривза первыми в текущем сезоне. Форвард провёл 33 матча и набрал восемь очков: забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.
Сейчас «Рейнджерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции, набрав 56 очков после 40 игр. Возглавляет таблицу «Тампа», у которой 59 баллов после 41 встречи.
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