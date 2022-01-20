Дебур: Айкел вернётся через один-два месяца. Но он всё время проводит с ребятами

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур рассказал, что нападающий Джек Айкел сможет восстановиться только через один-два месяца.
«Он сможет сыграть через месяц или два. Но он всё время проводит с ребятами, поедет с нами на выезд в конце месяца. Это поможет ему наладить отношения», – цитирует Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в нынешнем сезоне хоккеист ещё не играл. 12 ноября ему сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника. Изначально ожидалось, что восстановление игрока займёт от трёх до пяти месяцев. В декабре американский нападающий приступил к индивидуальным тренировкам на льду.
Ранее у Джека Айкела были разногласия со своим бывшим клубом — «Баффало Сэйбрз» — по поводу метода лечения. В итоге это привело к его обмену в «Вегас». «Клинки» получили нападающих Алекса Така и Пейтона Кребса, а также два драфт-пика.
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