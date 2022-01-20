Ключевой сейв Шестёркина в 3-м периоде. Он нейтрализовал выход один в ноль

Сегодня, 20 января, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.



При счёте 3:3 в начале третьего периода российский голкипер Игорь Шестёркин не позволил форварду «Торонто» Вильяму Нюландеру реализовать выход один в ноль и вывести свою команду вперёд.

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Сейчас «Рейнджерс» занимают третье место в таблице Восточной конференции, набрав 56 очков после 40 игр. Возглавляет таблицу «Тампа», у которой 59 баллов после 41 встречи.