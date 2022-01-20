Седлак: для меня встреча с Россией на Олимпиаде станет особенной

Чешский нападающий «Трактора» Лукаш Седлак поделился ожиданиями от Олимпиады-2022.

«Сыграть на Олимпиаде всегда было моей мечтой. Я помню, как, будучи ребёнком, видел, как сборная Чехии выиграла золото в Нагано. Это было что-то невероятное! Тогда наша команда не была фаворитом турнира, но смогла стать великой. Игроки отдали все свои силы ради этой победы. Так что не могу дождаться того, чтобы самому сыграть на Олимпиаде. Надеюсь, что сможем сыграть так же, как сборная Чехии в 1998 году. Мы должны биться за свою страну, чтобы наши болельщики нами гордились.



Гика говорит, что не являемся фаворитом турнира? Думаю, что он прав. Чехия не является фаворитом олимпийского турнира. Сборные России, Швеции, Финляндии каждый год собирают очень сильные команды. Но это, конечно, не означает, что Чехия не сможет сражаться за золото. Будем стараться изо всех сил. Мы должны показать свою лучшую игру и побороться за свой шанс.



Уже прошло достаточно много времени с последней завоёванной медали. Могу сказать за себя – я буду делать всё возможное для нашей команды. В принципе, как и все другие ребята тоже. Так что надеюсь, это приведёт нас к хорошему результату.



Гика говорил, что хочет сыграть в одном звене со мной? В «Тракторе» мы выступаем вместе уже третий сезон и поэтому хорошо сыгрались. Поэтому, конечно, хочется, чтобы нас поставили в одно звено и в сборной.



Когда вызвали на Олимпиаду, с одной стороны, я был счастлив, потому что для меня это был отличный шанс сыграть на Олимпиаде. Но с другой – расстроен из-за ребят в НХЛ. Я был в подобной ситуации четыре года назад, когда выступал за океаном и лига также отказалась от участия в Олимпиаде. Понимаю, настолько болезненным стало это решение для хоккеистов НХЛ.



Золото Олимпиады – главная спортивная мечта? Да, нет ничего важнее золота Олимпиады. Об этом ты мечтаешь с самого детства. Когда мы играли на улице, то всегда представляли, как выступаем за сборную. Выиграть любую медаль на Олимпиаде – это просто невероятно.



На групповом этапе последний матч с Россией? Это будет большая игра, хотя любой матч на Олимпиаде – важный. Так как я уже три года выступаю в России, для меня лично эта игра станет особенной. Надеюсь, в российскую сборную попадёт кто-то из «Трактора» и мне будет интересно посоревноваться против своих одноклубников», – цитирует Седлака официальный сайт КХЛ.