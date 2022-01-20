«Автомобилист» объявил о расторжении контракта с Арзамасцевым

«Автомобилист» объявил о расторжении контракта с защитником Захаром Арзамасцевым. Ранее «Чемпионат» первым сообщил об уходе игрока из клуба.

По информации «Чемпионата», хоккеист продолжит карьеру в чешской лиге в «Кладно», где выступает Яромир Ягр.



В текущем сезоне Арзамасцев провёл 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал одно очко за результативную передачу.



Он выступал за екатеринбургскую команду второй сезон. В чемпионате-2020/2021 Арзамасцев сыграл 40 матчей с учётом регулярки и плей-офф и отдал суммарно девять передач. Последний гол защитник забил ещё в сезоне-2019/2020, выступая за «Салават Юлаев».



Чешский «Кладно» занимает 14-е место из 15 в таблице чемпионата Чехии. В зону плей-офф попадут первые 13 команд. Отставание «Кладно» от 12-й строчки составляет 18 очков.