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Директор «Автомобилиста» прокомментировал расторжение контракта с Арзамасцевым

Директор «Автомобилиста» прокомментировал расторжение контракта с Арзамасцевым
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Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал, почему клуб расторг контракт с защитником Захаром Арзамасцевым.

«Это совместное решение тренерского штаба и игрока. Штаб видит игру без него, а Захару тоже надо каким-то образом себя проявлять. Как я понимаю, он уже нашёл себе новый клуб. У нас есть понимание обоймы, на которую насчитывает тренерский штаб, и есть понимание, что игроку надо где-то себя проявить, чтобы рассчитывать на дальнейший контракт», – заявил Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Как стало известно «Чемпионату», защитник Захар Арзамасцев продолжит карьеру в чешской лиге в «Кладно».

В текущем сезоне Арзамасцев провёл 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал одно очко за результативную передачу.

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