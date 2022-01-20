Строум: для «Рейнджерс» главное — это делать простые вещи. У нас отличная команда
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Строум подвёл итоги матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3).
«Мы забивали довольно простые голы. Делали отличные перехваты, шли в атаку, разыгрывали комбинации, клали шайбу в сетку. Мы весь год занимались тем, что проповедовали: для нашей команды главное – это делать простые вещи. И теперь это снова проявилось.
У нас отличная команда, и мне понравилось, как мы отреагировали на события во втором и третьем периодах», – цитирует Строума официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, при при счёте 3:3 в начале третьего периода российский голкипер Игорь Шестёркин не позволил форварду «Торонто» Вильяму Нюландеру реализовать выход один на один и вывести свою команду вперёд.
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