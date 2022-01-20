Нападающий минского «Динамо» Кузнецов продолжит карьеру в жлобинском «Металлурге»

Нападающий Сергей Кузнецов покинул минское «Динамо», сообщает официальный сайт минчан. Контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.



В текущем сезоне Кузнецов провёл два матча в КХЛ, но не набрал очки за результативность. Также хоккеист выступал за «Динамо-Молодечно» в белорусской Экстралиге. Там он сыграл девять матчей и набрал пять очков: забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

Сообщается, что форвард продолжит карьеру в жлобинском «Металлурге».

В текущем сезоне «Динамо-Молодечно» занимает седьмое место в таблице Экстралиги, «Металлург» располагается на второй строчке.

В прошлом сезоне хоккеист выступал как раз за жлобинскую команду, где набрал 17 баллов (10+7) в 30 играх.