Нападающий минского «Динамо» Кузнецов продолжит карьеру в жлобинском «Металлурге»
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Нападающий Сергей Кузнецов покинул минское «Динамо», сообщает официальный сайт минчан. Контракт с хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
В текущем сезоне Кузнецов провёл два матча в КХЛ, но не набрал очки за результативность. Также хоккеист выступал за «Динамо-Молодечно» в белорусской Экстралиге. Там он сыграл девять матчей и набрал пять очков: забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.
Сообщается, что форвард продолжит карьеру в жлобинском «Металлурге».
В текущем сезоне «Динамо-Молодечно» занимает седьмое место в таблице Экстралиги, «Металлург» располагается на второй строчке.
В прошлом сезоне хоккеист выступал как раз за жлобинскую команду, где набрал 17 баллов (10+7) в 30 играх.
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