Протас: большое удовольствие — играть в звене с Бекстрёмом и Уилсоном

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас поделился впечатлениями от игры в звене с Никласом Бекстрёмом и Томом Уилсоном.



«Отличные люди и игроки. Одни из главных работяг на льду. Я стараюсь у них учиться. Бекстрём – один из умнейших игроков лиги. Посмотрите, как он доминирует в игре, как её ведет. Это нереально.



Большое удовольствие играть с такими партнёрами. И нужно работать, чтобы соответствовать их уровню, находить правильную «химию». Выигрывать единоборства, применять силовой хоккей, помогать по всей площадке, быть сыгранным с ребятами», – цитирует Протаса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Текущий сезон – первый для форварда в НХЛ. Он провёл 28 матчей и набрал девять очков: забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.