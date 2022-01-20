Агент Арзамасцева: Ягр помогал с переходом Захара в «Кладно» и повлиял на него

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы защитника Захара Арзамасцева, рассказал о переходе подопечного в «Кладно».



«Практически все клубы в Европе, к которым я обратился, были заинтересованы в приглашении Захара. Но из «Кладно» поступило самое конкретное предложение, оно очень интересное и понравилось нам с игроком. В итоге никто не стал затягивать процесс, Захар сразу согласился на переезд.



Виза уже готова, все документы оформлены, а иные формальности будут улажены на месте. В ближайшее время Арзамасцев прибудет в расположение «Кладно». Надеемся, что в воскресенье он уже сыграет со «Спартой». Конечно, Яромир Ягр помогал с переходом и повлиял на него. Для самого Захара это новый вызов, ведь не каждому удаётся поиграть в одной команде с мировой хоккейной легендой и профессионалом до мозга костей. Кроме того, в «Кладно» играет ещё один прославленный чех – Томаш Плеканец. По стилю игры он очень похож на Павола Демитру», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.