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Фокс — первый защитник «Рейнджерс» с 2001 года, набравший 40+ очков за 40 матчей

Фокс — первый защитник «Рейнджерс» с 2001 года, набравший 40+ очков за 40 матчей
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Сегодня, 20 января, в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:3.

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс сумел набрать 3 (2+1) результативных очка в прошедшей встрече.

Как сообщает твиттер-аккаунт NYR Stats & Info, 23-летний американец стал первым защитником «синерубашечников» с сезона-2000/2001, кому удалось набрать 40+ очков за 40 матчей или менее. В сезоне-2000/2001 подобным достижением отметился Брайан Лич.

В текущем регулярном чемпионате на счету Фокса 40 проведённых встреч и 42 (7+35) балла при показателе полезности "+16".

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