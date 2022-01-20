Фетисов отреагировал на слухи о переносе хоккейного турнира ОИ на лето
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможности переноса хоккейного турнира на Олимпийских играх на лето.
«Олимпийские игры — комплексное соревнование. Как его можно дробить? Непонятно, как на такую возможность отреагирует МОК и Оргкомитет Игр. Логики здесь нет никакой.
А если НХЛ и летом не поедет? Их надо спрашивать. Что тогда делать, если они снова откажутся? Вычленять популярный вид спорта из программы Игр — странно», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир откроется 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии (11:40 мск).
Комментарии
- 20 января 2022
-
18:23
-
18:00
-
17:31
-
17:25
-
17:19
-
17:09
-
17:02
-
16:59
-
16:53
-
16:33
-
16:19
-
15:57
-
15:40
-
15:05
-
14:39
-
13:40
-
13:35
-
13:19
-
12:42
-
12:09
-
11:01
-
10:35
-
10:32
-
10:16
-
09:41
-
09:12
-
08:59
-
08:32
-
07:46
-
06:19
-
05:24
-
04:34
-
04:06
-
02:32
- 19 января 2022
-
23:57
Партнерский контент