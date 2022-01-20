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Фетисов отреагировал на слухи о переносе хоккейного турнира ОИ на лето

Фетисов отреагировал на слухи о переносе хоккейного турнира ОИ на лето
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о возможности переноса хоккейного турнира на Олимпийских играх на лето.

«Олимпийские игры — комплексное соревнование. Как его можно дробить? Непонятно, как на такую возможность отреагирует МОК и Оргкомитет Игр. Логики здесь нет никакой.

А если НХЛ и летом не поедет? Их надо спрашивать. Что тогда делать, если они снова откажутся? Вычленять популярный вид спорта из программы Игр — странно», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Хоккейный турнир откроется 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии (11:40 мск).

Календарь ОИ-2022
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