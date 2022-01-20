Нападающий «Динамо» Эрик О’Делл вошёл в расширенный состав сборной Канады на Олимпиаду

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Динамо» Эрик О’Делл вошёл в расширенный состав сборной Канады на Олимпийские игры 2022 года.
31-летний форвард подписал контракт с бело-голубыми в прошлое межсезонье и проводит дебютный сезон в составе московского клуба. В том регулярном чемпионате Эрик принял участие в 47 матчах, в которых забросил 13 шайб и сделал 19 результативных передач при показателе полезности «+1». С процентом выигранных вбрасываний 60,2 канадский нападающий является лучшим центрфорвардом в своей команде.
В составе сборной Канады Эрик уже принимал участие в Олимпийских играх 2018 года, где «кленовые» завоевали бронзовые медали. В декабре 2021 года О’Делл сыграл за национальную команду на Кубке Первого канала, отметившись двумя заброшенными шайбами в трёх матчах.
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