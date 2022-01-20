«Это всё политика». Плющев — о слухах переноса хоккейной части Олимпиады на лето

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал возможный перенос хоккейного турнира на Олимпийских играх на лето.



«Я не думаю, что за неделю до начала Олимпиады кто-то будет рассматривать вопросы об изменении регламента. Возможно, это имеет под собой почву. Принимать решение всё равно будет Олимпийский комитет, даже не организаторы.



Мы ждали хоккейного праздника. Конечно, неприятно, когда за неделю до мероприятия ведутся такие разговоры. Это всё политика», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Его откроет матч между сборными России и Швейцарии (начало — в 11:40 мск).