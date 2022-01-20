Кожевников: перенести хоккей ОИ на лето — нормальное решение. Я не очень расстроюсь

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о возможном переносе хоккейной части Олимпийских игр на лето.



«Во время такой пандемии перенести хоккей на лето — нормальное решение. Я, как любитель хоккея, не очень расстроюсь из-за этого, если турнир всё же будет через 4-5 месяцев. Главное — здоровье людей. А вдруг один игрок заболеет, надо будет целую команду снимать с турнира. И что тогда?», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 2022 года начнётся в среду, 9 февраля. Его откроет матч между сборными России и Швейцарии, начало — в 11:40 по московскому времени. Также российская команда на групповом этапе сыграет с Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).