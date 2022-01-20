Терещенко: давно пора перенести олимпийский хоккейный турнир на лето
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал возможный перенос хоккейного турнира на Олимпийских играх на лето.
«Хоккей на ОИ хотят перенести на лето? Давно пора. Весь мир против, а они хотят играть. Чего расстраиваться? Может, тогда все лучшие приедут, турнир хороший пройдёт», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Его откроет матч между сборными России и Швейцарии, начало — в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с датчанами (11 февраля) и чехами (12 февраля).
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