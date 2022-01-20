Терещенко: давно пора перенести олимпийский хоккейный турнир на лето

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал возможный перенос хоккейного турнира на Олимпийских играх на лето.



«Хоккей на ОИ хотят перенести на лето? Давно пора. Весь мир против, а они хотят играть. Чего расстраиваться? Может, тогда все лучшие приедут, турнир хороший пройдёт», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир начнётся в среду, 9 февраля. Его откроет матч между сборными России и Швейцарии, начало — в 11:40 по московскому времени. Также на групповом этапе российская команда сыграет с датчанами (11 февраля) и чехами (12 февраля).