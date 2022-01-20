«Просто сорви сопернику момент так, как ты это можешь». Проворов — о блокировании бросков

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов поделился мнением о блокировании бросков соперника.



«Хоккей такой, какой есть. А блоки — это часть игры. Конечно, в самом блокировании шайбы мало приятного, и это иногда больно. Но в каких-то моментах надо показывать быструю реакцию, чтобы отобрать шайбу или блокировать её. Просто сорви сопернику момент так, как ты это можешь», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 25-летний россиянин принял участие в 36 матчах, забросив четыре шайбы и отдав десять голевых передач при показателе полезности «-7». В январе 2022 года прервалась серия Проворова по числу проведённых матчей подряд (403) в связи с тем, что хоккеист попал в ковид-протокол НХЛ.