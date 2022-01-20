Малкин рассказал о своём состоянии после возвращения к играм спустя 7 месяцев

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о своём состоянии после возвращения к играм в рамках Национальной хоккейной лиги.
«Чувствую себя замечательно. Процесс восстановления был долгим, это самая большая пауза без хоккея в моей жизни. Я был очень рад вернуться в команду. Чем больше ты играешь, тем комфортнее себя чувствуешь. Надо играть больше, и мои физические данные станут лучше. Я ещё не в идеальном состоянии, пока в процессе. У нас ещё больше 40 матчей, это долгий чемпионат. Я надеюсь, что мы попадём в плей-офф, а я покажу себя с лучшей стороны. Надо продолжать в том же духе», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате 35-летний россиянин провёл четыре матча, в которых забросил две шайбы и отдал две передачи при показателе полезности «-1».
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