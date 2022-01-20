Журналист Ларкин — о Шестёркине: что насчёт «Харт Трофи»?
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Журналист издания The Hockey News Мэтт Ларкин поделился мнением об игре российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, а также оценил его шансы на выигрыш «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного сезона НХЛ.
«Понятно, что Игорь Шестёркин стал лидером в борьбе за выигрыш «Везина Трофи», но я думаю ещё о большем.
Что насчёт «Харт Трофи»? Кто-нибудь в одиночку делает для своей команды больше в текущем сезоне? Для меня на вершине сейчас Шестёркин и Овечкин», — написал Ларкин в «Твиттере».
В текущем сезоне 26-летний россиянин провёл 23 матча в старте, в которых одержал 18 побед, отбивая 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,03.
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