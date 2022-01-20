TSN: Мирошниченко — 6-й в рейтинге драфта НХЛ-2022, Юров — 8-й. В топ-30 — 4 россиянина

Инсайдер TSN Боб Маккензи представил свой рейтинг лучших молодых игроков, которые выйдут на драфт новичков Национальной хоккейной лиги летом 2022 года.



Первое место занимает 18-летний канадский нападающий Шейн Райт, вторая строчка — за американским форвардом Логаном Кули. Замыкает тройку финский правый нападающий Йоаким Кеммель.



В десятку лучших вошли два россиянина: шестую строчку занимает форвард системы «Авангарда» Иван Мирошниченко, на восьмом месте находится нападающий «Металлурга» Данила Юров. Также в топ-30 вошли ещё два хоккеиста из России — Павел Минтюков («Сагино Спирит», Канада) и Александр Перевалов («Локомотив»).



Рейтинг драфта НХЛ-2022 по версии Боба Маккензи:



1. Шейн Райт (Канада).



2. Логан Кули (США).



3. Йоаким Кемелль (Финляндия).



4. Мэттью Савой (Канада).



5. Юрай Слафковски (Словакия).



6. Иван Мирошниченко (Россия).



7. Давид Йиричек (Чехия).



8. Данила Юров (Россия).



9. Шимон Немец (Словакия).



10. Конор Гики (Канада).



...



16. Павел Минтюков (Россия).



24. Александр Перевалов (Россия).